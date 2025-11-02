GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gölpazarı'na modern kapalı spor salonu kazandırılıyor! Gençlerin yeni adresi olacak

02.11.2025 - 12:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gölpazarı'nda yapımı devam eden modern kapalı spor salonu tesisinde inceleme gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ile birlikte devam eden tesis çalışmalarını yerinde inceledi. İlçeye kazandırılacak bu modern spor tesisi ile gençlerin spor faaliyetlerine önemli katkı sağlanacağı belirtildi.

Kaymakam Kılıç, sporun bireylerin gelişimi ve toplumsal birlik için büyük önem taşıdığını ifade ederek, gençlerin enerjilerini doğru alanlarda kullanmalarına destek olacaklarını söyledi.

Kaymakam Kılıç, "Gençlerimizin enerjilerini doğru alanlarda kullanabilmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için her zaman yanlarında olacağız. Bu tesis, ilçemize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir kazanım olacaktır" dedi.

