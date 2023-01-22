Gölcük’te doğalgaz patlaması; yaralananlar var

Edinilen ilk bilgilere göre, Gölcük ilçesinde bir evde büyük patlama meydana geldi. Kocaeli’nin birçok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük’te meydana geldiği öğrenildi. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gölcük Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.