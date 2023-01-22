Gölcük’te doğalgaz patlaması; yaralananlar var
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak’ta 3 katlı bir binanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevrede korku yarattı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde bulunan kişiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Edinilen ilk bilgilere göre, Gölcük ilçesinde bir evde büyük patlama meydana geldi. Kocaeli’nin birçok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük’te meydana geldiği öğrenildi. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.
Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gölcük Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.