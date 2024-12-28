Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 26-27 Aralık'ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.



Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada'da hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından nedeniyle iptal edildi.