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Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

30.11.2024 - 17:08 |
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, yarın Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan saat 22.00, Kapatepe-Gökçeada hattında ise yarın Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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