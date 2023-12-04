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Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

04.12.2023 - 09:37 | | Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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