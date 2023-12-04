Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
04.12.2023 - 09:37 | | Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.