Gmail kapanÄ±yor mu? 1 AÄŸustosâ€™ta Gmail kapanacak mÄ±?
Google'Ä±n Gmail hizmetinin birkaÃ§ ay iÃ§erisinde kapanacaÄŸÄ± iddiasÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem oldu. Peki Gmail kapanacak mÄ±? X'te dolaÅŸan bir gÃ¶rsele ve gÃ¶rselde yazÄ±lan notta Gmail'in kapatÄ±lacaÄŸÄ± yazÄ±sÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ± meraklandÄ±rdÄ±.
23.02.2024 - 15:19 |
GoogleÂ Ã¼zerinden gelen haberlerin ardÄ±ndan Gmail kapanÄ±yor mu? Sorusunun yanÄ±tÄ± sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. Oturum aÃ§ma sayfasÄ±ndaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸe gidecek olmasÄ± veÂ GeminiÂ adÄ±na kullanÄ±cÄ±lardan Ã¶zÃ¼r dilemesi Gmail kapanacak mÄ±, soru iÅŸaretlerine neden oldu.
GMAÄ°L KAPANIYOR MU? 1 AÄžUSTOSâ€™TA GMAÄ°L KAPANACAK MI?
X'te oldukÃ§a kÄ±sa bir sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki kullanÄ±cÄ±sÄ±na ulaÅŸan gÃ¶rseldeÂ Gmail'inÂ kapatÄ±lacaÄŸÄ± yazÄ±yor. Metinde Google'Ä±nÂ GmailÂ yolculuÄŸunun sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. 1 AÄŸustos 2024 itibariyleÂ Gmail'in artÄ±k hizmet vermeyeceÄŸi yazÄ±yor.
PaylaÅŸÄ±m Gmail'den bir mail gelmiÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Gmail, X'ten bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
"Gmail kalÄ±cÄ±dÄ±r"
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