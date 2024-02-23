Gmail kapanÄ±yor mu? 1 AÄŸustosâ€™ta Gmail kapanacak mÄ±?

GoogleÂ Ã¼zerinden gelen haberlerin ardÄ±ndan Gmail kapanÄ±yor mu? Sorusunun yanÄ±tÄ± sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. Oturum aÃ§ma sayfasÄ±ndaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸe gidecek olmasÄ± veÂ GeminiÂ adÄ±na kullanÄ±cÄ±lardan Ã¶zÃ¼r dilemesi Gmail kapanacak mÄ±, soru iÅŸaretlerine neden oldu.

GMAÄ°L KAPANIYOR MU? 1 AÄžUSTOSâ€™TA GMAÄ°L KAPANACAK MI?

X'te oldukÃ§a kÄ±sa bir sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki kullanÄ±cÄ±sÄ±na ulaÅŸan gÃ¶rseldeÂ Gmail'inÂ kapatÄ±lacaÄŸÄ± yazÄ±yor. Metinde Google'Ä±nÂ GmailÂ yolculuÄŸunun sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. 1 AÄŸustos 2024 itibariyleÂ Gmail'in artÄ±k hizmet vermeyeceÄŸi yazÄ±yor.

PaylaÅŸÄ±m Gmail'den bir mail gelmiÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Gmail, X'ten bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"Gmail kalÄ±cÄ±dÄ±r"

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