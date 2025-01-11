'Gizli görevdeyim' diyerek yalanıyla yaşlı adamı 1 milyon lira dolandırdı! Sahte komiser İstanbul'da lüks rezidansta yakalandı

24 Aralık tarihinde Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki H.H.T.'ye telefonla ulaşan şüpheli, kendisini “Gizli istihbarat servisinden Komiser Kenan” olarak tanıttı.

Şüpheli, güvenini kazandığı yaşlı adamı kişisel verilerinin ve tapu bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini, evinde bulunan paralar ve ziynet eşyalarını koruma altına alınabilmeleri için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek kandırdı. Kendisinden yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerinde para ve ziynet eşyasını alan şüpheliden bir daha haber alamayan H.H.T., dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde yaşlı adamı dolandıran şüphelinin 24 yaşındaki Hüseyin K. olduğu belirlendi. Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Hüseyin K.'nin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan başarılı operasyon sonucunda şüpheliyi İstanbul'da saklandığı lüks rezidansta kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüpheli H.K.'nin adresinde yapılan aramada suça konu 4 adet cep telefonu, 1 dolar, 20 avro ve 4 bin 14 Türk lirası ele geçirildi.

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YÜZÜNÜ TAMAMEN GİZLESE DE JASAT'TAN KAÇMADI

Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 3 ayrı kaydı ortaya çıkan Hüseyin K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırsal mahallede gerçekleşen dolandırıcılık olayında, şüphelinin yakalanmamak için kapüşon taktığı, her şekilde yüzünü gizlemeye çalışmasına rağmen JASAT dedektiflerinin samanlıkta iğne arar gibi yaptığı çalışmayla kimlik tespitinin yapıldığı ve İstanbul'da yapılan takip sonucu yakalandığı belirtildi.

Öte yandan Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen bu tür dolandırıcılık olaylarının tamamının aydınlatıldığı, hiçbir faili meçhul dolandırıcılık olayının kalmadığı, tüm şüphelilerin en kısa sürede yakalanarak adli makamlara teslim edildiği ifade edildi.

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