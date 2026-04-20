Giresun’un profesyonel futbol alanında temsilcisi kalmadı

Haberin Devamı

1967 yılında kurulan Giresunspor, aynı yıl profesyonel futbol hayatına başladı. Kuruluşunun ardından kısa sürede yükselişe geçen Giresunspor, 4 sezon üst üste TFF 1. Lig’de mücadele ettikten sonra 1970-1971 sezonunda Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Giresunspor, 1976-1977 sezonuna kadar Süper Lig’de mücadele ettikten sonra yeniden alt lige düştü. Sonraki yıllarda farklı profesyonel lig kademelerinde mücadele eden kulüp, zaman zaman zorlu dönemler yaşasa da Türk futbolunun önemli camialarından biri olmayı sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig’i 2’nci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor, aldığı sonuçlarla adından sıkça söz ettirdi.

Ancak Süper Lig sonrası süreç kulüp için ağır sonuçlar doğurdu. 2022-2023 sezonunda yeniden TFF 1. Lig’e düşen Giresunspor, ardından yaşanan mali kriz, transfer yasakları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle sportif anlamda toparlanamadı.

Üst üste gelen küme düşmeler sonrası önce TFF 2. Lig’e, ardından TFF 3. Lig’e gerileyen Giresunspor, bu sezon da düşüşünü durduramadı. 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayan Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

Öte yandan Giresun’u bu sezon profesyonel liglerde temsil eden bir diğer takım 1926 Bulancakspor da küme düşerek Bölgesel Amatör Lig’e geriledi. Böylece uzun yıllardır profesyonel futbol liglerinde temsil edilen Giresun’un profesyonel liglerde takımı kalmadı.