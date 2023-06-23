Giresun'da sel, su baskını, heyelan! Belediye başkanı açıkladı: 'Bir ev tamamen kayıp'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı.





Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken, son olarak AKUT ekipleri evinde mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR



Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, “Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden Haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evde miydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu.

Geceden beri ayakta olduğunu belirten Çetin “Zaten afet uyarısı vardı. Uyumadık, ayaktaydık. Gece birden beri mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Malamahmutoğlu mahallemizde 5 kişilik bir aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Taşların arasına ayakları sıkılmış ama hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendik. Heyelandan dolayı ulaşılamayan noktalarımız var. Mandıra vardı hayvanlar vardı suyun içinde onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Çağlayan mahallesinde bir ev yıkıldı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.





"BİR EV KAYIP"



CNN TÜRK'e de konuşan Çetin, "Bir ev tamamen kayıp, evin enkazı bile yok. Yaşayan 1 kişi vardı, şu anda ulaşamadık telefonuna. Akşam da köyde olduğunu söylediler. Ölmüştür ve ölmemiştir de diyemiyoruz, ulaşılamadı. Şu bir gerçek, ev tamamen kayıp. Araziden sanki dere akar gibi su aktı, bu da toprak kaymasına neden oldu. Her taraftan su geldi." ifadelerini kullandı.

AHŞAP EV TOPRAK ALTINDA KALMIŞ



Giresun’da yolların göle döndüğü, ara sokaklar ile park halindeki araçların balçıkla kaplandığı, sel ve taşkınlara neden olan etkili sağanak sonrası kaybolan Rıdvan Coşar’ın (50) Çağlayan Mahallesi’nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kaldığı, ortaya çıktı. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, enerji nakil hatlarının da koptuğu heyelanlı bölgede, yıkılan evin enkazıyla toprak altında kaldığı değerlendirilen Coşar’a ulaşmak için arama çalışması başlattı. Aile fertleri de heyelan bölgesine gelerek, beklemeye başladı.





KÖPEĞİNİ BESLEMEK İÇİN GİTMİŞ



Bu arada kayıp Rıdvan Coşar’ın bahçe işlerini yapmak ve köpeğini beslemek için ahşap evde tek başına kaldığı, en son heyelandan saatler önce eşi ve kızıyla telefonla görüştüğü öğrenildi. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, köpeğe ulaştı ancak saldırganlaşıp, heyelanlı alana kimseyi yaklaştırmayan hayvan, arama çalışmalarını bir süre olumsuz etkiledi. Köpeği güçlükle sakinleştiren ekipler, yeniden aramalarına devam etti. Ekiplerin aramalarından Çoşar’a dair bir ize ulaşılamadı.





‘EN SON AKŞAM GÖRÜŞTÜK’



Eşinden gelecek haberi bekleyen Ayfer Coşar, “En son dün akşam saat 8’de görüştük. Sabah ulaşamayınca ihbarda bulunduk. Bahçeyi temizleyeceğini söylemişti. Tek odalı fındık evinde kalıyor bazen. Gece oldu sanırım. En son çorba yapıyordu evde. Üzgünüz” dedi.





‘İYİ GELMİŞİM KÖPEK AÇ, SUSUZ KALDI’ DEMİŞ



Rıdvan Coşar’ın kızı Betül Coşar da “Babamla ben de görüştüm; yemek yapıyorum ‘Seni sonra ararım’ dedi. Bahçede az bir yeri kaldığını söylemişti. Orayı halledip, yanımıza beldeye gelecekti. Orda köpeği vardı, onu genelde bırakıp bir yere gitmezdi. Zaten hayvan aç, susuz kalmaması için burada genelde kalıyor. Önceki akşam bana ‘İyi gelmişim köpek aç, susuz kaldı’ demişti. Köpek canlı, görüldü. Ancak hırçın olduğu için ekiplere izin vermiyormuş” diye konuştu.