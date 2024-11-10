Giresun'da öğrencilerden "1938" koreografisi

Merkez Kanuni Ortaokulu Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenleri öncülüğünde 200 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir hafta hazırlık yaptı.

Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde "1938", sonsuzluk işareti ile Türk bayrağı oluşturdu.

Öğrenciler koreografi sırasında Atatürk'ün portresini de taşıdı.