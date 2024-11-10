GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Giresun'da öğrencilerden "1938" koreografisi

Giresun'da öğrencilerden "1938" koreografisi

Giresun'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "1938" koreografisi oluşturuldu.

10.11.2024 - 13:34 | | AA
Giresun'da öğrencilerden "1938" koreografisi

Merkez Kanuni Ortaokulu Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenleri öncülüğünde 200 öğrenci, koreografiyi hazırlamak için bir hafta hazırlık yaptı.

Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde "1938", sonsuzluk işareti ile Türk bayrağı oluşturdu.

Öğrenciler koreografi sırasında Atatürk'ün portresini de taşıdı.

GÜNCEL HABERLER

Eskişehir'de 5 mahalleye "kuş gribi" karantinası

Eskişehir'de 5 mahalleye "kuş gribi" karantinası

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Arnavutköy'de trafik magandaları araçlarla kavga etti

Arnavutköy'de trafik magandaları araçlarla kavga etti