Giresun'da bir ilk! Genç kadın, erkek kuaförü oldu

Aysun Torol, küçük yaşlarda saçını kestirmek için gittiği erkek kuaföründe okul harçlığını kazanmak için çalışmaya başladı.

Giresun il merkezinde 20 yıldır berberlik yapan Serdar Uslu'nun yanında 1 yıl önce çıraklığa başlayan Aysun Torol, artık saç-sakal tıraşı dahil her türlü berber işini başarıyla yapıyor. Bir çok müşteri, genç kızın bu becerisini ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da sonrasında memnun kalıyor.

"KÜÇÜKKEN BURAYA SAÇIMI KESTİRMEYE GELİRDİM"

Torol, erkek kuaföründe çalışan ilk kız olduğuna dikkat çekerek, "Ustam olan Serdar abi sayesinde bu işe başladım. Küçükken buraya saçımı kestirmeye gelirdim. Serdar abi bana burada çalışmamı önerdi, ben de kabul ettim. Sabahları okula gidiyorum, derslerimden sonra buraya gelip çalışıyorum. Bana, 'Yapamazsın, bu erkek işidir' diyenler oldu. Ben de onlara inat, bu işi yapmaya çalışıyorum" dedi.

"KIZ ÇOCUĞU YAPABİLİR Mİ?"

Aysun Torol’un ustası Serdar Uslu ise "Aysun, küçük yaşlarda bize tıraşa geliyordu. Kısa saç kesimini seviyordu. Lise çağlarında yanımıza çalışmak istedi. İlk başta biz de şaşırdık, 'Kız çocuğu bu işi yapabilir mi?' diye düşündük. Ama Aysun’un bu işe olan ilgisini gördükçe, onu desteklemeye karar verdik. Onun başarısı, bizim için de gurur kaynağı. Hem kendi hayatında başarılı olması, hem de bizimle birlikte bir örnek teşkil etmesi önemli" diye konuştu.

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"ŞAŞIRDIK AMA ALIŞTIK"



Tıraş olmaya gelen müşterilerden Emrah Kaya ise "2 senedir buraya gidip geliyorum. İlk gördüğümde farklı hissetmiştim çünkü erkek ortamının ağırlıkta olduğu bir yerde bir bayanın bir erkeğin saçını tıraş etmesi, bunlar güzel şeyler, alışık olmadığımız şeyler. Aysun da gayet güzel tıraş ediyor, ustalardan bir farkı yokmuş. İlk zamanlarda şaşırmıştık ama şimdi alıştık” şeklinde konuştu.