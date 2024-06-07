Gıda denetimleri barkodla öğrenilebilecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Son dönemde farklı metotlarla yasakları delmeye çalıştıklarını görüyoruz. Tek hedefimizin insanımızın gıda konusundaki güvenilirliğini sağlamak. Her vatandaşın hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşmak için her şey yapıyoruz, yapacağız. Arı tebliği yayımlandı, açık vardı. İhracattan geri dönen taze sebze ve meyvelerin kontrollerini ülkeye girişte yapmaya başladık. Ülkeye girişte mutlaka yapılacak. Bize zaman zaman mesnetsiz bazı iddialar iftiralar, eleştiriler geliyor. Sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi.

Emek sarf ediyorsunuz, ambalajlama yapıyorsunuz, araca yüklüyorsunuz sonra geri geliyor. İçimi acıtan en önemli husus da o oldu. Özellikle kıymetli üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlık teşkilatımız sizlere hizmet vermek için hazır. Bizlerin danışmanlığına başvurun. Sizlerin bakanlığı olduğumuzu unutmayın.

Erzurum ve Elazığ'da veteriner yol kontrol noktaları oluşturuldu. İlk kez buradan yeni uygulamamızı tanıtmak istiyorum. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmanın kendileri tarafından da takip edilebilirliğini sağlamak için yapılmış çalışma idi. Gıda alışverişi yapacağınız yere gittiniz, o işletmenin ne zaman denetlendiğine dair bu barkodla bilgi sahibi olabilirsiniz.

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