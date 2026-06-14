Germencik'te Kadınlar için alternatif gelir kapısı oluşturuldu

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Germencik Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen stantlarda, mahallede yaşayan kadınların hazırladığı yöresel ve doğal ürünler satışa sunuluyor.

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Özellikle bölgenin önemli uğrak noktalarından biri olan Sini Kahvaltı Evi’ni ziyaret eden misafirler, kahvaltının ardından stantları dolaşarak doğal ürün alışverişi yapabiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, uygulamanın kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sunduğunu belirterek, "Kızılcapınar Mahallemizde oluşturduğumuz bu yöresel ve doğal stantlar, mahallemizde ikamet eden kadınlarımız için alternatif bir gelir kapısı oluştururken Sini Kahvaltı Evi'mize gelen misafirlerimiz için de doğal bir alışveriş noktası oluyor" ifadelerini kullandı.

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Yerel üretimi destekleyen stantların hem mahalle ekonomisine canlılık kazandırdığı hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sunduğu belirtilirken, uygulamanın vatandaşlardan da ilgi gördüğü öğrenildi. Başkan Zencirci, tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli pazarlar diledi.