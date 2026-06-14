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Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

14.06.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı.

2Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Yarışmada katılımcılar, kiraz kullanarak hazırladıkları özgün yemek, tatlı ve hamur işi tarifleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı.

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3Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği yarışmada, yarışmacılar hem sunum hem de tat konusunda hünerlerini ortaya koydu.

4Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Yarışmada hazırlanan ürünler, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özat başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.

5Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Jüri üyeleri, eserleri lezzet, sunum ve kirazın kullanım şekli gibi kriterler doğrultusunda puanladı.

6Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu ve kirazlı tatlı kategorisinde Sude Üstünoğlu birinci oldu.

7Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 

8Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 

9Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 

10Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 

11Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 

12Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

 

 