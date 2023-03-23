Gerilim tipi baş ağrısı nasıl geçer? İftarda görülen gerilim tipi baş ağrısı için ne yapmalı?

İftarda baş ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı merak edilirken diğer yandan gerilim tipi baş ağrısı da araştırılmaya devam ediyor. Sıklıkla migren ile karıştırılan bu tip baş ağrısında mide bulantısı da yaşanır. Orucu açtıktan sonra görülen şakaklarda basınç, kafada görülen doluluk hissi gerilim tipi baş ağrısının en temek belirtisidir.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Gerilim baş ağrısı hayat kalitenizi düşürebilir. Bu durumda haftada iki veya daha fazla gün baş ağrısı için ilaç almanız gerekiyorsa, bir nöroloji uzmanına görünmelisiniz.

Gerilip tiği baş ağrısı iftardan sonra görülüyorsa kan şekerinizi düzenleyici besinler alın. Alışkanlıklarınıza göre gündelik yaptığınız şeyleri iftardan sonra aksatmamaya özen gösterin.

Duruşunuzu düzeltin. İyi bir duruş kasların doğru pozisyonda olması ağrıya iyi gelecektir.