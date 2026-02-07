GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

07.02.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi mevkisinde Hikmet D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralanan Nursel D. (33), F.D. (9), A.D. (5) ve E.D. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Ortaokul öğrencisi, akranlarına dehşeti yaşattı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler
#Gündem

Ortaokul öğrencisi, akranlarına dehşeti yaşattı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2 metrelik yılan paniği!
#Gündem

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2 metrelik yılan paniği!

Ereğli'de üç araç birbirine girdi; 1'i şarampole yuvarlandı
#Gündem

Ereğli'de üç araç birbirine girdi; 1'i şarampole yuvarlandı