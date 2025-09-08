Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı: 450 sözleşmeli personel alınacak

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında bulunan yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere önemli bir personel alımı yapacağını duyurdu. 2025 yılı için planlanan bu alım kapsamında, 2024 yılı KPSS P3 puanı esas alınarak toplamda 166 erkek ve 284 kadın olmak üzere 450 sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli istihdam edilecek. Adaylar için başvurular 8 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 12 Eylül 2025'te sona erecek ve tüm süreç e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yürütülecektir.

GSB Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Detayları

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 Eylül 2025 (Saat 00:00)

08 Eylül 2025 (Saat 00:00) Başvuru Bitiş Tarihi: 12 Eylül 2025 (Saat 17:00)

12 Eylül 2025 (Saat 17:00) Başvuru Adresi: Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç).

2024 yılı KPSS B grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Herhangi bir kamu kurumundan daha önce ihraç edilmemiş olmak.

Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Sözleşmesini tek taraflı feshedenler için fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Mezuniyet Şartları ve Gruplara Göre Kontenjanlar

Adaylar, mezuniyet durumlarına göre belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilirler.

1. Grup (Toplam 100 Kişi):

Mezuniyet Şartı: Fotoğraf, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar, Grafik, Grafik Tasarım, Medya ve Görsel Sanatlar, Halkla İlişkiler, İletişim, İletişim Tasarımı, Medya ve İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema gibi lisans bölümlerinden mezun olmak.

Kontenjan: 35 Erkek / 65 Kadın

2. Grup (Toplam 100 Kişi):

Mezuniyet Şartı: Antrenörlük, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri gibi lisans bölümlerinden mezun olmak.

Kontenjan: 35 Erkek / 65 Kadın

3. Grup (Toplam 100 Kişi):

Mezuniyet Şartı: Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Turizm ve İlahiyat gibi lisans bölümlerinden mezun olmak.

Kontenjan: 40 Erkek / 60 Kadın

4. Grup (Toplam 150 Kişi):

Mezuniyet Şartı: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Kontenjan: 56 Erkek / 94 Kadın

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Ön Değerlendirme: Başvurular, KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

Başvurular, KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Sözlü Sınava Çağrı: Her grup ve il için belirlenen kontenjan sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

Her grup ve il için belirlenen kontenjan sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü Sınav: Sınav Ankara'da yapılacaktır. Adaylar; mesleki alan bilgisi, kavrama ve ifade yeteneği, liyakat, özgüven, genel kültür ve teknolojiye açıklık gibi konulardan 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınav Ankara'da yapılacaktır. Adaylar; mesleki alan bilgisi, kavrama ve ifade yeteneği, liyakat, özgüven, genel kültür ve teknolojiye açıklık gibi konulardan 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı Sıralaması: Nihai başarı listesi, sözlü sınavdan en az 70 puan alan adayların puan üstünlüğüne göre oluşturulacaktır. Puan eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü sınavdan en az 70 puan alan adayların puan üstünlüğüne göre oluşturulacaktır. Puan eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yerleştirme: Başarı sıralamasına göre asıl ve yedek listeler belirlenerek adayların yerleştirmeleri yapılacaktır.

Diğer Önemli Konular