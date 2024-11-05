Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, komisyona katılarak sunum yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik. Bakanlığımız için öngörülen 2025 yılı bütçe ödeneği, toplam 231.922.274.000 TL olmuştur. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandılar." dedi.