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Gençleri zehirleyen torbacılara şok baskın

Denizli’nin Çameli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 torbacı yapılan baskın sonrası yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda yasa dışı maddede ele geçirildi.

24.06.2023 - 09:19 | | DHA
Gençleri zehirleyen torbacılara şok baskın

Denizli’de genelinde uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Çameli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirliği yapan S.T., T.C. ve T.Y.’yi yaptığı tespitler sonrası takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda yasadışı madde ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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