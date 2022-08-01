Gençlere müjde! Talep çok geldi, yaş sınırı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere müjde vererek, "Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'mıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

3 GÜN BOYUNCA KONAKLAYABİLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Seyahatsever" projesi sayesinde 18-25 yaş arası gençler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını kolayca gezme fırsatı buluyor. 15 Temmuz'da başlayan uygulama ile gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 3 gün boyunca ücretsiz konaklayabiliyor.