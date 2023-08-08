Genç kızın şüpheli ölümünde yeni detay: Annesine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ MAZGAL KESİLEREK ÇIKARTILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

SON MESAJINI ANNESİNE ATMIŞ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.