Gemi kaptanından iş adamına gizli görüntülü şantaj!

Türkiye'nin en genç kadın kaptanı ünvanını 20 yaşında almış olan 35 yaşındaki A. A. Y., geçtiğimiz aylarda bir iş adamının yatında çalışmaya başladı.

İddiaya göre, kaptan ile iş adamı arasında gönül ilişkisi başladı. Bir süre sonra iş adamı, kaptan ile olan ilişkisini sonlandırmak istedi. Yine iddiaya göre sevgilisinden ayrılmak istemeyen Y., gizlice çektiği görüntülerle iş adamına şantaj yaptı. Bu yolla iş adamının bir şirketini ele geçirerek yüklü miktarda para aldı. Şantajların ardı arkası kesilmeyince iş adamı şikâyetçi oldu.

Söz konusu kaptan hakkında 7 yıla kadar hapis istendi.

SABAH