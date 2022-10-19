'Gelir Garantisi' adı altında milyon dolarlık vurgun

Hızlı büyüme ile günümüzün yeni gelir kapısı olarak görülen e-ticaret sektörü, dolandırıcıların hedefi haline gelerek çok sayıda kişinin mağdur olmasına sebep oluyor. İddiaya göre sosyal medya hesabından yaptığı gösterişli yaşam paylaşımlarıyla tanınan E.K., sahip olduğu online danışmanlık firması adı altında geçtiğimiz yıl ‘Gelir Garantisi’ isminde bir sistem kurdu. Sisteme dahil olanların adına Amazon'da mağaza açıp, dropshipping yöntemiyle e-ticaret yapılacağı, ürün satma, kargolama, iade gibi tüm operasyonların şirket tarafından yürütüleceği belirtilerek sistemdekilere ömür boyu dolar kazandırma vaat edildi.

2 milyon doları aşkın para

Amazon'da e-ticaret satışlarından elde edilen ciroları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak müşteri toplayan E.K., programa dahil olanlardan 3 bin dolardan başlayıp 5 bin dolara kadar çıkan miktarlarda katılım parası topladı. Geçen süre zarfında 500’ü aşkın kişi, ömür boyu dolar kazanma hayaliyle ‘Gelir Garantisi’ adlı sözde programa dahil olarak kredi kartlarını sisteme tanımladı.







Sisteme dahil olan çok sayıda kişi, kâr etmeyi beklerken her ay değişen miktarlarda zarar etmeye başladı. Bazı mağazalar ise şirketin ilgisizliği, ürünlerin yanlış adreslere teslimi ve Amazon kurallarına uyulmaması sebepleriyle kapandı. Bunun bilinçli yapıldığını öne sürerek iade talebinde bulunan mağdurlar şirketten ret cevabı aldı. Hayal kırıklığına sebep olan gelişmelerin ardından soluğu adresi Şişli-İstanbul'da belirtilen sözde şirkette alan mağdurlar, karşılarında hiçbir muhatap bulamadı.







Yaşanan durum, sistemde görevli bazı çalışanların da dikkatini çekti. Programa dahil olanların yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalamayanlar, "Biz de böyle hayal etmedik, insanlar mağdur oldu. Ekonomik tablo ortadayken insanlara vaat verip yerine getirmediler" diyerek tek tek bahse konu şirketle bağını kopardı.

Suç duyurusunda bulundular

Türkiye’nin dört bir yanına uzanan dev vurgun iddiasının ardından farklı illerde yaşayan ve sisteme dahil çok sayıda kişi, aralarında E.K., S.Ö., G.Y., D,Ö., E.D., T.V., D.O., A.Y., D.T. ve D.V.'nin olduğu şirket yöneticileri ve temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Körfez Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.K.'nin soruşturma aşamasında ifadesinin alınması ya da tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.