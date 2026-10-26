Geleceğin şefleri için yeni dönem: İlk adım Erzurum’da

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Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü korumak ve geleceğin şeflerini yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında gastronomi liselerinin 7 coğrafi bölgede yaygınlaştırılması hedeflendiği proje çerçevesinde Erzurum'da et ve süt ürünleri, İstanbul'da saray mutfağı, helvacılık, şerbet ve tatlı sanatları, Gaziantep'te baklava zanaatkârlığı ve Güneydoğu Anadolu yöresel lezzetleri, Konya'da fırın zanaatkârlığı ve Selçuklu Anadolu mutfağı, İzmir'de Ege mutfak sanatları ve fırıncılık, Hatay'da Akdeniz mutfak sanatları ve tatlıları, Trabzon'da da Karadeniz yöresel lezzetleri ve fırıncılık alanlarında açılacak okullarda eğitimler verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Erzurum'da açılışı yapılacak Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özgü eğitimlerle öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimleriyle mesleğe hazırlanacağı ifade edildi.





İngilizce hazırlık sınıfı dâhil 5 yıllık eğitim verilecek lisede öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları alanlarında da öğrenim görecek.