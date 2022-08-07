Geleceğin bilinçli sürücü ve yayaları yetiştiriliyor

Çocuk trafik eğitim parklarında, 2020 yılından bu yana 254 bin 787 çocuk, eğitici personel eşliğinde teorik ve uygulamalı modelde eğitim aldı. Çocuklara özel hazırlanan trafik eğitim parklarında, emniyet kemeri kullanımından, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesine kadar birçok trafik kuralı öğretiliyor.

Trafik bilinci çocuk eğitim parkları ile aşılanıyor

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının işbirliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen “Çocuk Trafik Eğitim Parkları” projesi ile 04-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik anlatılması sağlanıyor.

6 ayda 160 bin çocuğa trafik kuralları öğretildi

Proje kapsamında şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı tamamlanarak faaliyete geçti. Çocuk trafik eğitim parklarında 2020 yılında 40 bin 668 çocuğa, 2021 yılında yüzde 7 artışla 54 bin 258 çocuğa eğitim verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 159 bin 858 çocuk, trafik eğitim parklarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Çocuk trafik eğitim parkları ülke genelinde yaygınlaştırılıyor

Trafik kurallarının uygulamalı ve teorik anlatıldığı trafik eğitim parklarının ülke geneline yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürüyor.

Bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde faaliyete başlayan çocuk trafik eğitim parklarına yıl sonuna kadar 12 adet daha eklenmesi planlanıyor. 2022 yılında, Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun illerinde faaliyete geçirilmesi planlanan çocuk trafik eğitim parklarının projelendirilme çalışmaları sürüyor.

Temel trafik kuralları öğretiliyor

Çocuklara yönelik özel hazırlanan eğitim parklarındaki uygulamalarda; trafik ışığı bulunan okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş, trafik ışığı bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde yolun karşısına geçiş, gündüz ve geceleyin üst geçit, alt geçit ve yaya yolu kullanımı, araçlarda emniyet kemeri, sesli ve ışıklı işaretlerin kullanımı, kavşaklarda manevra kuralları, park ve park etme kuralları, güvenli takip mesafesinin önemi gibi ana konu başlıkları eğiticilerin refakatinde yaya ve sürücü modelli eğitimleri veriliyor.