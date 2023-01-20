GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gecekondu görünümlü pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi
ABONE OL

Gecekondu görünümlü pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Ankara Altındağ'da gecekondunun içini eğlence mekanına çeviren kişiler suçüstü yakalandı. Dışarıdan gecekondu gibi görünen eğlence mekanında şişelerce sahte içki ele geçirildi.

20.01.2023 - 11:47 |
ABONE OL

Ankara da Altındağ da Hacı Bayram Mahallesi'nde gecekondu gibi görünen konutun içinden eğlence mekanı çıktı. İki kişinin bir eğlence merkezine çevirdiği ve özel loca yaptığı konutta locaların içinde iki adet koltuk bulunuyor. Şişelerde de ise sahte içki var.

Gecekondu görünümlü pavyon Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ek ödeme müjdesi! Refah payı bu ay hesaba yatacak, oran verildi
İlgili Haber
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ek ödeme müjdesi! Refah payı bu ay hesaba yatacak, oran verildi

Gecekonduya gelen müşterilere sahte içkinin yanı sıra bir de özel menü hazırladılar. O menüde yer alan yiyeceklerin fiyatlarını duvara astılar. Tavuk sote 40 lira balık tava 50 lira. 

Gecekondu görünümlü pavyon Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Gelen müşterilerin ağırlandığı 2 oda var. Buzdolabı içinde şişeler dolusu sahte alkol var. Odanın duvarında çok sayıda yazı. Onlardan bir tanesi de 'Duam belli duyan belli gerisi takdiri ilahi' yazıyor.

Gecekondu görünümlü pavyon Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Uzman isimden çarpıcı doğal gaz yorumu: 'Türkiye enerji alanında söz sahibi olacak'
İlgili Haber
Uzman isimden çarpıcı doğal gaz yorumu: 'Türkiye enerji alanında söz sahibi olacak'

Gecekonduda yapılan aramada, 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Ankara polisi ihbarı alır almaz bölgede çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. 

Gecekondu görünümlü pavyon Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Gecekondu görünümlü pavyon Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

    GÜNCEL HABERLER

    Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama

    EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki