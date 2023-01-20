Gecekondu görünümlü pavyon! Şişeler dolusu sahte içki ele geçirildi

Ankara da Altındağ da Hacı Bayram Mahallesi'nde gecekondu gibi görünen konutun içinden eğlence mekanı çıktı. İki kişinin bir eğlence merkezine çevirdiği ve özel loca yaptığı konutta locaların içinde iki adet koltuk bulunuyor. Şişelerde de ise sahte içki var.

Gecekonduya gelen müşterilere sahte içkinin yanı sıra bir de özel menü hazırladılar. O menüde yer alan yiyeceklerin fiyatlarını duvara astılar. Tavuk sote 40 lira balık tava 50 lira.

Gelen müşterilerin ağırlandığı 2 oda var. Buzdolabı içinde şişeler dolusu sahte alkol var. Odanın duvarında çok sayıda yazı. Onlardan bir tanesi de 'Duam belli duyan belli gerisi takdiri ilahi' yazıyor.

Gecekonduda yapılan aramada, 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Ankara polisi ihbarı alır almaz bölgede çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.



