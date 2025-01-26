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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarpığı kadın hayatını kaybetti! Çarpma anına ait videoda otobüsün hızı dikkat çekti

26.01.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Baran AKKAYA-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) -

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Gaziosmanpaşa'da 21 Ocak günü yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e(65) İETT otobüsü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşgöz, hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşada İETT otobüsünün çarpığı kadın hayatını kaybetti Çarpma anına ait videoda otobüsün hızı dikkat çekti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

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