Gaziosmanpaşa yeniden sayım sonuçları ne oldu? Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarını kim kazandı, yeniden oy sayımı bitti mi? Gaziosmanpaşa yeniden sayım seçim sonuçları

Gaziosmanpaşa yeniden sayım sonuçları ile ilgili son durum merak ediliyor. Gaziosmanpaşa oy sayımı ne oldu, sorusuna yanıt aranıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul’da AK Parti ve CHP de oyların birbirine yakın olduğu ilçelerde itirazlar devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da CHP’nin adayı Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40,45’ini alarak birinci oldu. Mevcut belediye başkanı ve AK Parti’nin adayı Hasan Tahsin Usta ise oyların yüzde 40,12’sini aldı. İki aday arasındaki oy farkı ise 970 çıktı. Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Peki, Gaziosmanpaşa yeniden sayım sonuçları ne oldu? Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarını kim kazandı?

Gaziosmanpaşa yeniden sayım sonuçları ne oldu?

Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı. Saat 23.00’e kadar devam eden sayımda 301 sandık tamamlandı. Kalan oyların sayımına bugün (4 Nisan) 10.00’da devam edilecek.

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CHP'den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir açıklama yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü belirten Çelik, gerekli güvenlik önlemeleri alınacağını belirtti.