Gaziantep'ten başladı! Köylüler Ceylan öğretmeni görünce inanamadı, şalvarlarıyla izlediler

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera şan bölümünü bitiren Ceylan Balcı, çeşitli festival ve organizasyonlarda sahneye çıktı, resitaller verdi. Yazdığı eserleri kendi sesinden dinleyicileriyle buluşturmak için ‘Açık Kapı’ adında bir solo albüm çıkardı. İçindeki müzik ve öğretme aşkı onu öğretmenliğe yöneltti. Şu an Gaziantep’teki Hatice - Lütfü Akcan Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Soprano Ceylan Balcı, 5 yıldır şehrin belli bölgelerinde çocuklar için mini konserler veriyordu. Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre; Ceylan öğretmen, ‘Köy Konserleri Opera Anadolu’da’ projesini başlattı. Balcı, 4 Mayıs’ta gerçekleştirdiği ilk konserini ve projesinin hikâyesini şöyle anlattı:

TARLADAN KONSERE GELDİLER

“Öğretmenliğe yaklaşık 11 yıl önce Şanlıurfa’da başladım, sonra da Gaziantep’e atandım. Her iki kentte de çok sayıda çocuğu opera sanatıyla tanıştırdım. Bu sanatın sadece büyük şehirlerde ve uygun imkânlarla yapılabileceğine dair bir algı var. Bunu algıyı değiştirmek için köylerde yaşayan çocuklara da opera sanatını tanıtmaya karar verdim. Çünkü sanat her yerde olmalı. 3 ay önce ‘Anadolu Opera Derneği’ni kurarak ‘Köy Konserleri Opera Anadolu’da projesini başlattım. Bu projeyle çocukların içindeki ozanı uyandırmak, onların umudu olmak istedim. İlk konserimi geçtiğimiz günlerde Gaziantep’in Kavşak Köyü’nde verdim. Sahnemizi Kavşak İlkokulu bahçesine kurduk, abiye elbisemi giydim, eldivenlerimi taktım ve bir opera konseri nasıl icra edilirse etkinliği aynen o şekilde hazırladım. Konseri okulun 16 öğrencisiyle birlikte toplam 80 kişi izledi. Köyün kadınları konser saatinde tarladaki işlerini bırakıp şalvarlarıyla beni dinlemeye geldi.

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KÖYLERİ TEK TEK GEZECEK

Konser öncesinde köye yaptığım ziyarette insanların bana ilk sorduğu soru ‘Opera ne’ oldu. Gerçekten doğru bir yolda olduğumu anladım. Önce onlara operayı anlattım ardından da konsere davet ettim. 7’den 70’e herkes önce çok şaşırdı, konsere gediklerinde şaşkınlıkları yerini mutluluğa bıraktı. Konserde önce birkaç yabancı opera eserini sonrasında yine opera tekniğiyle türkülerimizi seslendirdim. İzleyenlerin hepsi konserden mutlu ayrıldı. Bu konserden sonra birçok farklı köyden bana ulaştılar ve ‘Ne zaman bizim köye geleceksiniz’ diye sormaya başladılar. Bundan sonraki süreçte 2 haftalık periyotlarla Gaziantep ve Şanlıurfa’daki köylerde olacağım. İlerleyen süreçte de Türkiye’deki köyleri tek tek gezmek ve çocuklarla operayı tanıştırmak istiyorum.”