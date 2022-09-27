Gaziantep’te vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı

Olay, Gaziantep'te yaşandı. Bir televizyon programına katılan anne M.İ. kendisini fuhşa zorlayan iki kişinin, çocuklarını alıkoyduğunu söyledi. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Muhabbet T. ve Mehmet A. tutuklanırken K.A. ise serbest bırakıldı.

BABAANNESİ KONUŞTU

Lina Nazlı Erbay’ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina’ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, “Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı” diye konuştu.