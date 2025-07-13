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Gaziantep'te sıcaklıklar 45 dereceyi buldu! Vatandaşlar çözümü buldu

13.07.2025 - 17:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gaziantep'te sıcaklıklar 45 dereceyi buldu! Vatandaşlar çözümü buldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde hava sıcaklığının 44-46 dereceye kadar yükseldiği aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünde suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünde suya girerek serinlemeye çalışıyor.
Aileleriyle birlikte Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz ve soğuk suyunda yüzdüklerini söyleyen vatandaşlar, ’’Özellikle gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaklarda bunaldıklarını, serinlemek için Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz suyuna girip ağaçların altında oturup dinlenerek hafta sonunu geçirmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.

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