Gaziantep'te sıcaklıklar 45 dereceyi buldu! Vatandaşlar çözümü buldu

Gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünde suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Aileleriyle birlikte Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz ve soğuk suyunda yüzdüklerini söyleyen vatandaşlar, ’’Özellikle gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaklarda bunaldıklarını, serinlemek için Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz suyuna girip ağaçların altında oturup dinlenerek hafta sonunu geçirmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.