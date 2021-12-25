Gaziantep'te Pitbull saldırısına uğramıştı! Asiye'den yeni haber geldi

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye’nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya’ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gece, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nezaretinde küçük Asiye Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya’ya uğurlandı.

DOKU NAKLİ YAPILACAK

Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya’ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.

'TEK İSTEĞİM KIZIMIN İYİLEŞMESİ'

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi. Hüseyin Ateş, tek isteğinin Asiye'nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade ederek, ''Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum'' dedi.

UZUV KAYBI OLMAYACAK

Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, ameliyatın oldukça zorlu olduğunu ve 6 saat sürdüğünü belirti. Calavul, Asiye'de herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmayacağını ancak şu anda yüz felci muayenesi ve ses işitmesini yapamadıklarını belirterek, ''Hasta ilk geldiğinde durumu çok kötüydü. Bilinci kapalı ve entübe şekildeydi. Bize geldiğinde başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ kulak bölgesi, sağ yanak bölgesi, solda ense bölgesinde kemiği kopmuş şekildeydi. Yine saç derisini tamamen koparmış şekildeydi. Kopan dokuların hepsini yerine diktik. Gün geçtikçe daha iyiye gidecek. Tek sıkıntımız beyin bölümü açıkta olduğu için enfeksiyon ihtimaline karşı antibiyotik veriyoruz. Enfeksiyon kapmazsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Bu risk dolayısıyla yoğun bir şekilde takip etmekteyiz. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Damarları, sinir dokularını, koparılan saç derilerini diktik. Herhangi bir uzuv kaybı söz konusu olmayacak ancak çocuk hasta olduğu için şu anda yüz felci muayenesini ve ses işitmesini yapamıyoruz'' diye konuştu.



'GENEL DURUMU ORTA-İYİ DÜZEYDE'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya'da tedaviye alınan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamız saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakledildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Sağlık Bakanı'mız tarafından da yakinen takip edilmektedir" dedi.

ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

BAKAN GÜL: ADLİ VE HUKUKİ YAPILMASI GEREKEN YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Asiye'yi tedavi için Antalya'ya uğurlayan Bakan Gül, “Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.

Adalet Bakanı Gül, dün gece Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i kentte tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Asiye'nin yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanı'mız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, “Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız" diye konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, ziyaret ve ilgisinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti.

Bakan Gül, ziyaretinin ardından Antalya'ya gönderilen Asiye'yi hastaneden uğurladı.