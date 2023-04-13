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Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'teki Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin detayları paylaştı.

13.04.2023 - 08:41 |
Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin bütün kurumları yoğun bir gayret içinde yoluna devam etmektedir.

Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza 10 yıldı. Bu 15 yıla çıktı.

Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevinde uygulanabilecektir. Aynı zamanda buna uygun cezaevleri inşa edilecektir. Yakalanan uyuşturucu maddelerin soruşturma sırasında imhası mümkün olabilecektir.

Uyuşturucuyla mücadele eden alanların görevlilerin, karar verenlerin özellikle elini çok kuvvetlendirecektir. Göreceksiniz milletimizin de fark edecek, bu düzenlemeler çerçevesinde kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır.

1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Şu ana kadar 179 hedefin 149’unu yakalamış oldular.

UYUŞTURUCU BARONU URFİ ÇETİNKAYA'NIN YAKALANMASI

Dün de birçok uyuşturucu dosyasında açık dosyası bulunan ve yargılanan bir uyuşturucu baronu uzun elim çalışma ve takip sonucu yakalanmıştır. Uyuşturucu illeti ile mücadelemiz sonuna kadar inançlar, kararlılık, aynı gayretle ve milletimizle olan sadakatimizle sürecektir.

 

 

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