GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!

Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!

Gaziantep'te kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikat yapıldı. Ekipler, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

24.10.2024 - 17:06 | | İHA
Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) ev sahipliğinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, hava kuvvetleri komutanlığı ve AFAD ekibi de destek verdi. Ekipler, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.

Gaziantepte kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı


Tatbikat alanında kurulan sahra hastanesinde özel kıyafetli ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Gaziantepte kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak

    Avukata koltuk değnekleriyle saldıran iş yeri sahibinin cezası belli oldu

    Avukata koltuk değnekleriyle saldıran iş yeri sahibinin cezası belli oldu

    Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!

    Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!