Gaziantep'te kimyasal tehditlere karşı hazırlık tatbikatı!

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) ev sahipliğinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, hava kuvvetleri komutanlığı ve AFAD ekibi de destek verdi. Ekipler, senaryo gereği yaşanan kimyasal saldırıda yaralananlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale etti.





Tatbikat alanında kurulan sahra hastanesinde özel kıyafetli ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.