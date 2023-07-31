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Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga; 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı.

31.07.2023 - 15:16 | | DHA
Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga; 5 yaralı

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camisi'nin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, bir yakınlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Bahar B., Halil C., Nimet S., Fatih B. ve Cuma B.'ye isabet etti. Yaralanan 5 kişi, ihbarla gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, olaya ilişkin F.O. ile Z.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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