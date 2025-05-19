Gaziantep Müzesi'nden bir ilk: Zeugma kazılarından çıkan eserler ilk kez görücüye çıktı

Cumhuriyetin 102'nci yılına ithafen "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk" temasıyla hazırlanan ve Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan 33 eser sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Gaziantep Müze Müdürlüğümüz tarafından "Zeugma IV. İskit (Scythica) Lejyonu" başlıklı düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nin ev sahipliğinde hayata geçirilen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Özgür Çözgener, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı Tuğba Şenol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve sanatseverler katıldı. Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutan ve ilk defa görücüye çıkarılan eserler, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Açılış konuşmalarının ardından serginin açılışı yapılırken, serginin 31 Aralık 2025 tarihine kadar açık kalacağı belirtildi. Açılışın ardından sanatseverler, sergiyi gezip eserleri inceledi.

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Sergi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Sergimizin ana teması Zeugma Antik Kenti’nden çıkan 4. İskit lejyonu ile ilgili bir sergidir. Zeugma Mozaik Müzesi ya da Zeugma Antik Kenti aslında şimdiye kadar hep sadece önemli mozaikleriyle biliniyor. Aslında Zeugma Antik Kenti, mozaikleri dışında çok önemli bir lejyon kentidir. Zeugma Antik Kenti lejyonerler şehri olduğundan dolayı biraz ön plana çıkabilmesi önemlidir. Sergimizde ilk defa ortaya çıkan ve ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulan 33 adet eserden olması çok önemlidir" dedi.

Çomak, serginin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 102’nci yılı nedeniyle açıldığını ve bundan dolayı ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep Kültür Yolu Festivali 13 Eylül’de başlıyor. 13 Eylül ve 22 Ekim tarihleri arasında ‘Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Eser’ başlığı altında bir sergimiz olacak. Bu eserlerin hepsi ilk defa depolardan çıkıp restorasyonları yapıldıktan sonra ilk defa ziyaretçilerle buluşacak eserler olması açısından önemlidir" diye konuştu.



ESERLER HAKKINDA

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Gaziantep Müzesinin depolarından seçilen, restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen ve Zeugma kazılarında bulunan 33 adet eserden oluşan koleksiyon, 2000 yıl önce bölgedeki askeri sistemde kullanılan çeşitli araç gereçler, inanç sitemlerine dair izlenimlerden oluşan, estetik değeri olan stel, sikke ve kalkan gibi eserlerden oluşuyor. Serginin en özel eseri olan Mitras kabartma rölyefi de ilk kez sergilendi.