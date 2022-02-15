Şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin eski Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, eski Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Eylül 2020'de sanıklar Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ı "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9'ar hapis cezasına çarptırırken; sanıklar Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser'i de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci'nin ise aynı suçtan beraatlerine karar vermişti.

'AVUKATLARIMIZ KESİNLEŞMENİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ'

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2021'de onandı. Cezaların kesinleşmesinin ardından gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel sabah saatlerinde teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Teslim olmadan önce açıklama yapan Murat Ağırel, "Dün avukatlarımız ağır ceza mahkemesinin cezayı kesinleştirdiğini ve İnfaz Savcılığı'na gönderildiğini bildirdi. İnfaz Savcılığı prosedür gereği bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarıp, bizim hakkımızda müddetname hazırladıktan sonra cezaevine teslimimiz yapılması gerekiyor. Biz de savcılarımıza yardımcı olmak için 'Bize yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok biz gelip teslim oluyoruz' dedik" şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.