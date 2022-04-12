Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Cebeci Hastanesi'nde akciÄŸer yetmezliÄŸi nedeniyle bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶ren gazeteci Nurettin Kurt, dÃ¼n sabah saatlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Kurt iÃ§in bugÃ¼n Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Namaza Kurt'un ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da meslektaÅŸÄ± katÄ±ldÄ±. Kurt'un eÅŸi Nuray, Ã§ocuklarÄ± Bileda ve RÃ¼zgar tabut baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Kurt'un cenazesi, Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â

MESLEÄžE 1985'TE BAÅžLADI

Tokat-Zile doÄŸumluÂ Nurettin Kurt, gazeteciliÄŸe 1985 yÄ±lÄ±nda Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak baÅŸladÄ±. 1986 yÄ±lÄ±nda yine polis-adliye muhabiri olarak GÃ¼naydÄ±n-Tan gazetesi Ankara bÃ¼rosuna geÃ§ti. 1991 yÄ±lÄ±nda da HÃ¼rriyet Gazetesi Ankara bÃ¼rosunda aynÄ± alanda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Nurettin Kurt, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda emekli oldu. Meslek hayatÄ±na birÃ§ok Ã¶dÃ¼l sÄ±ÄŸdÄ±ran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim ÃœÃ§geninde Kurt Gazeteci'Â isimli kitabÄ± bulunuyor.Â