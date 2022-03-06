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Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında vefat etti.

06.03.2022 - 01:47 |
Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken yarın öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batuhan Yaşar'ın vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Batuhan Yaşar'ın vefatı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

 

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