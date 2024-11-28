Gastro Sincan'da lezzet şöleni! Erkek kursiyerler mutfağa girdi

Gastro Sincan'da her ders ayrı bir lezzet şöleni yaşanıyor. Menüde bu hafta Boşnak böreği ve portakallı revani vardı. Tezgâhın başına geçen erkek kursiyerler, aldıkları eğitimleri pratiğe döktü. Yaşları 19'dan 54'e uzanan erkek kursiyerlerin kimi emekli kimi başka bir meslek sahibi. İçlerinde Gastro Sincan'da aldıkları eğitimle iş yeri açmayı düşünen de var, hobi olarak sadece sevdikleri için yemek yapmak isteyen de var. Şef adayları, eğitimler sonrası verilen aşçı yardımcılığı sertifikası ile mesleğe adım atmaya hak kazanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gastro Sincan'da verilen eğitimlerle ilgili, “Gastro Sincan'da ilk erkek kursiyerlerimiz Türk ve dünya mutfağına dair tüm detayları uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitim dönemi sonunda sertifika almaya hak kazanacakları lezzet dolu bu yolculukta tüm kursiyerlerimize ve kıymetli eğitimci şeflerimize başarılar diliyorum” dedi.