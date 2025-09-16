Gardiyanlık sonuçları açıklandı mı? 2025 gardiyanlık sonuçları sorgulama ekranı

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı'nın ceza ve tevkifevlerinde görevlendirmek üzere duyurduğu 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru (gardiyan) alımında süreç devam ediyor. Başvurularını tamamlayıp mülakat ve sözlü sınav aşamalarına katılan binlerce aday, büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Adayların gündeminde yer alan en önemli soru ise sonuçların ne zaman ve nasıl öğrenileceği.

Adalet Bakanlığı gardiyan personel alımı hakkında

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2025 yılında gerçekleştirilecek 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru (gardiyan) alımı için başvurular sona erdi. Adaylar için en kritik süreç olan sözlü mülakat ve uygulama sınavı aşamalarının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Bakanlığın geçmiş dönemlerdeki personel alım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ila iki aylık bir süre içinde açıklandığı görülmektedir. Bu doğrultuda, 2025 yılı gardiyanlık alımı sonuçlarının da Eylül ayının ilk veya ikinci haftası içinde adaylarla paylaşılması beklenmektedir.

Adalet Bakanlığı gardiyanlık sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, alım sonuçları resmi olarak duyurulduğunda sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan "pgm.adalet.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adayların sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ile giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca sonuçlara ilişkin duyurular bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de kamuoyuna ilan edilecek.