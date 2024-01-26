Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
26.01.2024 - 18:42 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz, artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi. (DHA)