Gara ve Haftanin'e hava harekatı: 13 terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
30.07.2024 - 10:45 |
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Haftanin'de tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" denildi.