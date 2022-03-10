Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları!
Galatasaray Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Gelecek hafta, oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. Futbolseveler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı biletlerinin fiyatlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Beşiktaş 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray 'ın gelecek hafta pazartesi günü Beşiktaş 'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 125 TL ile 1.250 TL arasında fiyatlara satılıyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi bilet açıklaması!
Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir.
Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.