UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Tarihi karşılaşma için futbolseverler biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Barcelona ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. ayak maçında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Maçın biletleri 14 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü saat 11.00'de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Barcelona maçı bilet fiyatları:

1.Kategori: 1500 TL

2. Kategori: 1250 TL

3. Kategori: 1250 TL

4. Kategori: 1000 TL

5. Kategori: 800 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 500 TL

8. Kategori: 400 TL

9. Kategori: 300 TL

10. Kategori: 200 TL

11. Kategori: 175 TL

12. Kategori: 150 TL