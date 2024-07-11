GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Gaga Bulut kimdir, fenomen Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı?

Gaga Bulut kimdir, fenomen Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı?

İzmir'de 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27), yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Gaga Bulut kimdir?

11.07.2024 - 13:25 |
Gaga Bulut kimdir, fenomen Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı?

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

Gaga Bulut kimdir?

Gerçek adı Bulut Altuğ olan ve 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni 26 yaşındadır ve aslen Vanlıdır. Daha önce de çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmış olan Altuğ, bu kez yasa dışı bahis oynatıcılarını teşvik etme suçlamasıyla karşı karşıya.

Haberin Devamı

 

    GÜNCEL HABERLER

    15 Temmuz şehitleri, İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu"yla anıldı

    15 Temmuz şehitleri, İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu"yla anıldı

    Ev sahiplerinin kiracılardan talepleri şok etti! Kredi notu rapor, memur kefil şartı, taahhütname...

    Ev sahiplerinin kiracılardan talepleri şok etti! Kredi notu rapor, memur kefil şartı, taahhütname...

    Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Rusya uyarısı: Çatışma ihtimali kuşkusuz endişe verici

    Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Rusya uyarısı: Çatışma ihtimali kuşkusuz endişe verici