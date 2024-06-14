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G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Dün başlayan ve 3 gün sürecek zirveye özel davetli olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G7 liderlerine Gazze için çağrıda bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

14.06.2024 - 11:18 |
G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

Zirveye özel davetle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında bazı ülke lideriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

İLK GÜNE UKRAYNA DAMGA VURDU

3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.

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G7de ikinci gün başladı Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. İspanya'daki temaslarının ardından bugün G7 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli olarak Gazze'ye yer vermesi bekleniyor. Zirvede Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak olan Erdoğan İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dikkat çekecek ve G7 liderlerine çağrıda bulunacak.

15 YIL SONRA KATILIYOR

15 yıl sonra G7 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

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G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor

G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor