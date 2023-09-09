G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesinin bu yıl 18'incisi düzenleniyor. Zirveye, Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek üç oturumluk toplantıda, liderler kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Başta Ukrayna- Rusya Savaşı olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Hindistan, bu yıl ilk kez dönem başkanlığı yapıyor... Başkent Yeni Delhi'de gecekondular yıkıldı. Sokaklardaki başıboş maymunlar ve köpekler de toplatıldı.

Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak. Birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Bazı bölgelerde de seyahat kısıtlamaları uygulanacak. Bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Liderlerin tüm jeopolitik kalkınma planlarında fikir birliğine vardığı vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde "Nükleer silahların kullanılması ve ya kullanılmakla tehdit edilmesi kabul edilemez. Ukrayna Savaşı konusunda tüm devletler BM ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli" ifadeleri yer aldı.

G20 Liderler Zirvesinde yayımlanan sonuç bildirgesinde, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in çabalarına teşekkür edildi.

ERDOĞAN GÜNEY KORE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

ERDOĞAN MIKTA ZİRVESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Delhi’de Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurgularken, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğüne işaret etti.

Erdoğan, ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığına dikkati çekti. Erdoğan, 'Gıda kriziyle mücadeleye yapıcı katkılarda bulunabiliriz. Küresel sistemde adaletsizlikler sürüyor.' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Al Nahyan ile görüşmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

ERDOĞAN BAE DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ZİRVENİN İLK OTURUMU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'ın ev sahipliğinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı.

TEK DÜNYA TEK AİLE TEK GELECEK

Dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği ve dünya gündeminin tartışılacağı zirvenin bu yılki teması “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN İLK MESAJ

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Hindistan, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yeni Delhi'nin ikonik Bharat Mandapam'ında 18. G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Bu, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk G20 Zirvesi olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca dünya liderleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. G20 Zirvesi'nin insan merkezli ve kapsayıcı kalkınmada yeni bir yol çizeceğine olan inancım tamdır. Konuklarımızın Hint misafirperverliğinin sıcaklığından keyif alacaklarına eminim” dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DELHİ'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle dün Hindistan'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunacak.

JAPONYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de resmi temaslarına başladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da yer aldı. İki lider görüşmede küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

İSPANYA'YA KOVİD-19 ENGELİ

Zirveye katılımı planlanan İspanya Başbakanı Pedro Sanches, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğle saatlerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle zirveye katılamayacağını bildirdi. Sanches, G20’de İspanya’yı Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino Santamaria ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in temsil edeceğini açıkladı.