Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Kendine dikkat et yine arayacağım
CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için bulunduğu İsrail'de telefonla tehdit edildi.
İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.
Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.
Telegram sayfalarında da ,fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"
🚨Arkadaşlar Önemli bir konu var— Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) October 19, 2023
Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum
Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar
Kısık sesli bir adam İsrail’de misinn dedi
Kendine dikkat et yine arayacağım dedi.
Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar.
Bu…