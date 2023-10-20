Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Kendine dikkat et yine arayacağım

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.

Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.

Telegram sayfalarında da ,fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"