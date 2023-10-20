GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Kendine dikkat et yine arayacağım
ABONE OL

Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Kendine dikkat et yine arayacağım

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için bulunduğu İsrail'de telefonla tehdit edildi.

20.10.2023 - 09:27 |
Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Kendine dikkat et yine arayacağım

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.

Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in en çok çekindiği Hamas sistemi ortaya çıktı! Önce okulu sonra kiliseyi bombaladılar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail'in en çok çekindiği Hamas sistemi ortaya çıktı! Önce okulu sonra kiliseyi bombaladılarHaberi Görüntüle

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.

Telegram sayfalarında da ,fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

GÜNCEL HABERLER

Bakan Şimşek'ten Fransa ziyaretine ilişkin açıklama

Bakan Şimşek'ten Fransa ziyaretine ilişkin açıklama

Araba alacaklar için büyük fırsat! Fiyatlar düştü, en avantajlı dönem

Araba alacaklar için büyük fırsat! Fiyatlar düştü, en avantajlı dönem

Kredi kartı faizleri cep yakıyor! Borcu olan vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi

Kredi kartı faizleri cep yakıyor! Borcu olan vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi