FuhuÅŸa zorlanan 11 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±

Didim ilÃ§esinde yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlara zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 3 kiÅŸi, Didim Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince yakalandÄ±.

DÃ¼n sabah polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlaÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan iÅŸ bulma vaadiyle getirilerek fuhuÅŸa zorlanan 11 yabancÄ± uyruklu kadÄ±n kurtarÄ±lÄ±rken, olayla ilgili 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndanÂ iÅŸ vaadiyle kandÄ±rÄ±larak getirilen kadÄ±nlarÄ±n Ã§ete tarafÄ±ndanÂ kimlik ve pasaportlarÄ±na el konduktan sonra borÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±, Ã¶demesi iÃ§in tehdit edilerek fuhuÅŸa zorlandÄ±klarÄ± belirtildi.Â

Didim Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, olayla ilgili olarak yaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri teknik ve fiziki takibinin ardÄ±ndan harekete geÃ§ti.

Zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±lan ve yaÅŸlarÄ± 21 ileÂ 35 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Ã–zbekistan, GÃ¼rcistan ve KÄ±rgÄ±zistan uyruklu 11 kadÄ±n kurtarÄ±lÄ±rken, olayla ilgili olarak D.B., H.T. ve S.B. isimli ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. FuhuÅŸta kullanÄ±lan otelin yetkilileri K.L., R.Y., A.O.U., O.K. ve E.K. adli ve idari iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 11 kadÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderilirken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli ise polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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